بسبب الشناوي وكهربا.. الأهلي يتراجع عن صفقة محمد أبو جبل

قرر مسئولو النادي الأهلي التراجع عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، بعدما أنهى النادي الاتفاق مع الحارس الدولي ونادي البنك الأهلي على كل تفاصيل الصفقة في الساعات الماضية.

وعلمت "البوابة نيوز" أن النادي الأهلي تراجع عن الصفقة بسبب أزمة وقعت بين محمد ابو جبل ومحمود كهربا في معسكر المنتخب الوطني في كوت ديفوار خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، إلى جانب وجود خلافات سابقة بين محمد الشناوي حارس وقائد الفريق مع محمد أبو جبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي تحدث مع مسئولي النادي وطلب منهم التراجع عن التعاقد مع محمد أبو جبل.

يذكر أن الأهلي يبحث عن ضم حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل غلق باب القيد بدايه فبراير المقبل لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب في كأس أفريقيا وسيغيب لمدة 4 شهور.

