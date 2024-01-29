إصابة شخصين بطلقات خرطوش فى مشاجرة داخل ورشة كاوتش بالمنصورة

أصيب شخصان بطلقات خرطوش فى مشاجرة داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة التخصصى لتلقى العلاج اللازم.



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجره وإطلاق نار داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بجوار الرقابة الإدارية .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصان بطلقات خرطوش بالصدر خلال مشاجره داخل ورشة كاوتش .

وجرى نقلهم إلى مستشفى العام التخصصى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.