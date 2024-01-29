ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب دفاية.. إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بحلوان

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة حلوان، بشأن واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وإصابة 4 أشخاص باختناق، تفاصيل الواقعة، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في دفاية أثناء نومهم، مما تسبب في اشتعال النيران وإصابتهم بإختناق ونجحت الأسرة في الخروج من الشقة دون إصابتهم بحروق.

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان.
وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني ومحاصرة النيران وإخمادها.
وتم تقديم الاسعافات الطبية ل4 أشخاص اصيبوا باختناق أثر الحادث، وخرجوا من المستشفي بعدما استقرت حالتهم الصحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

4 أشخاص إصابة 4 أشخاص اشتعال النيران بمدينة حلوان حريق داخل شقة سكنية