بسبب دفاية.. إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بحلوان

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة حلوان، بشأن واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وإصابة 4 أشخاص باختناق، تفاصيل الواقعة، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في دفاية أثناء نومهم، مما تسبب في اشتعال النيران وإصابتهم بإختناق ونجحت الأسرة في الخروج من الشقة دون إصابتهم بحروق.

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني ومحاصرة النيران وإخمادها.

وتم تقديم الاسعافات الطبية ل4 أشخاص اصيبوا باختناق أثر الحادث، وخرجوا من المستشفي بعدما استقرت حالتهم الصحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.