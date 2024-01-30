تعرف على شروط وآخر موعد لمسابقة الأم المثالية بالمنيا

فى إطار اهتمام الدلولة بتكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لعطائهن الدائم، ودورهن في تحقيق الاستقرار لأسرهن الصغيرة بما ينعكس على استقرار وتقدم المجتمع، بالإضافة إلى إخلاصهن في عملهن وتأديته على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل اللبنة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع، وتخريج جيل يستطيع أن يُشارك في بناء وطنه وتقدمه حرصت محافظة المنيا على تنظيم مسابقة الأم المثالية سنويا، في إطار إعلاء قيمة الأم وتكريم الأمهات أصحاب قصص الكفاح وفى هذا الإطار أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وذلك من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها.

وأوضحت فاطمة الزهراء على مدير الإدارة، أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامناً مع ااحتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام لما لها من مردود ايجابي وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم، وأشارت أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وان يكون لها قصة عطاء واضحة على أن يكون المعيار الأساسي في اختيار الأم هى المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة، وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوى الإعاقة، ورقم تليفون واضح .

وأوضحت أنه على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة والإدارات التابعة لها بمجالس المدن وذلك بدءا من اليوم الاثنين 29 يناير الجارى وحتى يوم 15 فبراير 2024.