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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

4 خطوات للحصول علي بشرة صافية.. تعرفي عليها

بشرة صافية
بشرة صافية
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يعد الحصول علي بشرة صافية هو ما تهدف اليه معظم النساء، لذا نقدم اليكن 4 طرق للحفاظ علي البشرة وهي:

1. تقشير البشرة  يعد تأشير البشرة من افضل الطرق  عن طريق ازالةلخلايا الميتة وتحسين تجدد الخلايا. 
2 . الترطيب يلعب الترطيب دورا بارزا في  الحصول علي بشرة صافية وذلك عن طريق  مرطب يناسب نوع بشرتك بانتظام للمحافظة على ترطيب البشرة.
3. الحماية من الشمس: الحماية من أشعة الشمس الضارة هامة للحفاظ على بشرة صافية ويأتي ذلك عن طريق استخدام  كريم واقي للشمس يحتوي علي  لا يقل عن 50 بالمائة.
4 . تقليل زمن الاستحمام حيث أن طول فترة الماء الساخن و الاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك وتجنب الصابون المركز. 

الحماية من الشمس ترطيب البشرة الاستحمام خطوا ت لبشرة صافية