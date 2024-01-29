4 خطوات للحصول علي بشرة صافية.. تعرفي عليها

يعد الحصول علي بشرة صافية هو ما تهدف اليه معظم النساء، لذا نقدم اليكن 4 طرق للحفاظ علي البشرة وهي:

1. تقشير البشرة يعد تأشير البشرة من افضل الطرق عن طريق ازالةلخلايا الميتة وتحسين تجدد الخلايا.

2 . الترطيب يلعب الترطيب دورا بارزا في الحصول علي بشرة صافية وذلك عن طريق مرطب يناسب نوع بشرتك بانتظام للمحافظة على ترطيب البشرة.

3. الحماية من الشمس: الحماية من أشعة الشمس الضارة هامة للحفاظ على بشرة صافية ويأتي ذلك عن طريق استخدام كريم واقي للشمس يحتوي علي لا يقل عن 50 بالمائة.

4 . تقليل زمن الاستحمام حيث أن طول فترة الماء الساخن و الاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل يتسببان في فقدان الزيوت من بشرتك وتجنب الصابون المركز.