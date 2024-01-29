رسميًا.. الأهلي يفسخ عقد صلاح محسن بالتراضي

أعلن النادي الأهلي رسميا فسخ التعاقد مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بعد فترة من الجدل الكبير حول مستقبل اللاعب.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي أنه تم فسخ عقد صلاح محسن بالتراضي بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

وأنهى صلاح محسن الاتفاق مع نادي المصري البورسعيدي للانتقال اللاعب إلى النادي خلال الميركاتو الشتوي بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.