استشهاد 20 فلسطينيا بقصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، باستشهاد 20 فلسطينيا بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلاً لعائلة مدوخ في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقبل قليل قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "حمدان" بمحيط مسجد حماد الحسنات في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسفرت هذه المجازر عن ارتقاء 215 شهيدًا وإصابة 300 آخرين.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المُتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، إن هذا العدد لا يشمل الضحايا الذين تحت الركام أو على الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول الطواقم الطبية إليهم.

ومع هذه المعطيات، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26 ألفًا و637 شهيدًا و65 ألفًا و387 مصابًا.