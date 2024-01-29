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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قادرة على الصراخ ولها قوى سحرية.. شاهد أغرب نبتة في العالم

نبات الماندراكورا
نبات الماندراكورا
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لا يستطيع البشر تخيل ان هناك نبات يستطيع الصراخ مثل البشر تماما وان الصوت الصادر منه لا يمكن تفرقته عن صوت شخص ولكن هناك نبتة هي الاندر والاغرب بالعالم قادرة على الصراخ وكثرت حولها الاقاويل والاساطير وهي نبتة "الماندراكورا" اكتشفت لأول مرة منذ آلاف السنين وارتبطت بالخرافات منها ان لها قوى سحرية وقدرتها على علاج امراض لم يصل الطب لعلاج لها.

بعض البشر الذين يجدون النبتة يأكلون اوراقها السحرية وثمارها التي عرفت باسم "بيض الجن" للشفاء من الامراض، وجذورها كانت تستخدم في زمن بعيد كمخدر قوي في الجراحات، كما يستخدمها بعض الناس في السحر الاسود لذلك هي نبتة خطيرة ومن خطورتها انها قد تتسبب في موت الشخص الذي يقوم باستخراجها من التربة بسبب الصرخة القوية التي تصدر منها فقد تسبب موته مفاجأة لمنيستخرجها من التربة.

هذه النبتة النادرة يحاول البشر ايجاد طرق امنة اكثر لاستخراجها ومازال العلماء يدرسون النبتة الغريبة والمحيرة التي تتواجد فقط في كلمن المشرف العربي وجنوب اوروبا وشمال وغرب افريقيا، ومن الاساطير التي تداولت قديما حول النبتة انها قادرة على الصراخ لحماية النباتات حولها في التربة من المدمرين لها شكل غريب وتشبه الحيوان ولكن الكثير من الصور المتداولة لها غير حقيقية ومزيفة ببرامج بالكمبيوتر.

الماندراكورا اغرب نبات في العالم قادرة على الصراخ