ألمانيا تبدي رفضها خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

عبرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع لخطط إسرائيل المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطط غير مقبولة تمامًا.

وأشارت الخارجية الألمانية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن تنفيذ تلك الخطط سيزيد من تفاقم الأوضاع ويتعارض مع القانون الدولي.

يذكر أن منظمات استيطانية عقدت أمس الأحد اجتماعا في القدس المحتلة بعنوان "عودة الاستيطان إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، وذلك بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضوا من الكنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

ووجه رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية دعوة إلى "العودة لقطاع غزة"، وذلك خلال الاجتماع الاستيطاني الذي عُقد في القدس المحتلة.

وقد رفع المشاركون في هذا الاجتماع يافطات تطالب بـ "تهجير الفلسطينيين".

وقد وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركون في هذا الاجتماع على عريضة تطالب بـ "عودة" الاستيطان إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.