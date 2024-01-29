"تعليم المنيا" تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

استعدت محافظة المنيا لإستقبال الفصل الدراسى الثانى حيث ناقش اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا خطة مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى ، والالتزام بكافة عناصر العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم وبشكل خاص فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب، والتنسيق الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس .

كما وجة بضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية مشددًا على مديرية الصحة بإعداد خطة جديدة لمواجهة الأمراض المعدية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتنفيذ قوافل توعية للطلاب للتعريف بأساليب الوقاية من الأمراض .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ المنيا لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمقدم حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.