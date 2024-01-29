المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لإتاحة مزيد من فرص الهجرة بشكل قانوني

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن استعدادها لتوفير مزيد من الفرص للمهاجرين للقدوم إلى أوروبا بشكل قانوني، مشددة على أهمية تحسين إدارة الهجرة القانونية لمنع الهجرة غير النظامية.

وفي كلمتها خلال القمة الإيطالية الإفريقية، أكدت أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر الذين يستغلون حياة البشر، وأشارت إلى ضرورة وقف نشاطهم وتوحيد الجهود لقمع هذه الظاهرة الإجرامية.

وأضافت أن بناء بدائل قانونية لطرق التهريب القاتلة يمثل جزءًا أساسيًا من هذا النهج، معبرة عن امتنانها لإيطاليا لتميزها في التعاون مع إفريقيا في سياستها الخارجية ورئاستها لمجموعة السبع.

وأشادت بخطة "ماتّيّ" الإيطالية لأفريقيا، التي وصفتها بأنها مساهمة هامة في تعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية، لافتة إلى أن هذه الخطة تكمل برنامج البوابة العالمية الذي تم تصميمه بتمويلات تصل إلى 150 مليار يورو لصالح إفريقيا.