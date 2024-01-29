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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بالدبابات.. الاحتلال يحاصر طفلة فلسطينية بعد استهداف عائلتها في غزة

دبابات الاحتلال الإسرائيلي
دبابات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، عن حالة مأساوية لطفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي داخل سيارة في مدينة غزة منذ ساعات، بعد استهداف عائلتها.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الجمعية، فقد أودى القصف بحياة والد الطفلة وأشقائها الأربعة داخل السيارة، في حين لا تزال طواقم الإسعاف تحاول التواصل مع الطفلة في محاولة لتهدئتها.

وأشار البيان إلى أن العائلة تعرضت للقصف أثناء محاولتها الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب المساعدة. وتوضح الجمعية أن سيارات الإسعاف تواجه عراقيل في الوصول إلى موقع الطفلة، حيث يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة