ممدوح رسلان: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يحسن حياة المجتمعات الحضرية



أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن التخطيط الاستراتيجي في العمل بشركات المياة يحقيق نتائج فعّالة وملموسة وتهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات مع الشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني، مشيرا إلي ان التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين حياة المجتمعات الحضرية وتطوير البنية التحتية وكذلك في مجال المرافق والصيانة، ويأتي المؤتمر ليناقش التحديات المتزايدة التي تواجهها التجمعات السكانية والعمرانية وضرورة تلبية احتياجاتها وتحسين جودة الأداء وترشيد التكلفة.



واضاف رئيس الشركة القابضة علي هامش المؤتمر الدولي للصيانةوالتشغيل، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمتلكان القدرة على تطوير طرق إدارة المشروعات والمرافق والصيانة، وتحسين عمليات التخطيط والتنظيم والتنبؤ وتوفير تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل مما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية والإدارة الذكية للمرافق فتحقيق التحول الرقمي في قطاع إدارة المرافق يُعَد أمرًا حاسمًا للنجاح والتطور الشامل في كافة المجالات.



وأكد رسلان أن التحول الرقمي يتيح لنا الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء وإدارة المرافق المختلفة وهو يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إن الشركة القابضة والشركات التابعة لها تقوم بالمساهمة في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في قطاع إدارة المرافق



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