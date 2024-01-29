الأرصاد: غدا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء باردًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع درجات حرارة تميل إلى الدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع احتمال تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما قد تمتد هذه الأمطار المتوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وستنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون مضطربة جدًا، حيث يتوقع ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتوقعات بنشاط للرياح السطحية الشمالية الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 15 9

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادي النطرون 16 9

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 15 10

الزقازيق 16 9

شبين الكوم 15 9

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 16 9

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 9

العريش 17 8

رفح 16 9

رأس سدر 18 9

نخل 15 1

كاترين 10 0

الطور 19 8

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 14 10

مطروح 14 11

السلوم 15 11

سيوة 16 9

رأس غارب 19 11

الغردقة 20 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 11

شلاتين 23 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8

بني سويف 16 7

المنيا 16 5

أسيوط 17 5

سوهاج 17 6

قنا 18 7

الأقصر 19 8

أسوان 20 8

الوادي الجديد 19 4

أبو سمبل 20 9