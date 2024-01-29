أضرار أدوية الاكتئاب على الصحة العامة والجسم

الاكتئاب من اخطر الامراض النفسية التي تصيب الانسان، وفي الكثير من الاحيان يحتاج المريض لادوية للتقليل من اثار الاكتئاب والتعامل معه لتهدئة الشخص وابعاد فكرة تسيطر عليه كفكرة الانتحار.

ولكن ادوية الاكتئاب لها الكثير من الاضرار على الجسم والصحة العامة وتسبب مشاكل صحية آخرى، لذلك يجب ان يعرف الانسان مدى اهمية صحته النفسية ليحاول الحفاظ عليها ويحاول التعامل مع المشاكل بما لا يؤثر على نفسيته حتى لا يصاب بالاكتئاب ويلجأ للأدوية التي تضر اشياء اخرى.

وتبرز "البوابة نيوز" اضرار ادوية الاكتئاب وفقا لابحاث ودراسات اجريت على عدد من المرضى.

-اضرار ادوية الاكتئاب على الصحة والجسم:

انخفاض ضغط الدم

الامساك ومشاكل بالامعاء

مشاكل في مجال النساء مثل تكيس المبايض

في بعض الحالات تظهر اورام ليفية على الرحم

مشاكل مع العقم

النعاس والنوم لساعات طويلة

عدم التركيز والتوهان

عدم وضوح الرؤية

جفاف الفم

احتباس البول

زيادة الوزن

فتح الشهية

عدم انتظام ضربات القلب

الارق والصداع

الم العضلات

تسوس الاسنان والتأثير على صحة الفم

-نصائح لتفادي اضرار ادوية الاكتئاب:

في حالة تشخيص المريض بالاكتئاب يقوم الطبيب بتجربة الجلسات قبل تناول ادوية الاكتئاب

ممارسة الرياضة

نظام غذائي صحي

اتباع روتين يومي سليم

الكشف الطبي من خلال بعض التحاليل والاشعة يمكن ان يكون سبب الاكتئاب سبب صحي لدى النساء في الزحم والمبايض

او السبب نقص فيتامينات معينة تسبب الشعور بالاكتئاب لدى الرجال والنساء

يجب ان يكون ادوية الاكتئاب في حالة معينة بشكل اضطراري ومعتدل تحت اشراف طبي.