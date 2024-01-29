تعرف على السيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة بيلا الجديد

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرار رقم 158 لسنة 2024، بتكليف أيمن أحمد فوزي غالي، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشئون القرى، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بصفة مؤقتة ولحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون، وذلك خلفًا للواء حسن موافي الذي امتنع عن استلام مهام عمله بعد نقله من رئاسة مركز ومدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة.

وطبقًا للسيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة بيلا الجديد، فقد بدأ عمل غالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا الجديد، موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، ثم تظ تعيينه رئيسًا لقرية حاذق، ورئيسًا لقرية الجرايدة، ونائبًا لرئيس مركز ومدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، ونائبًا لرئيس مركز ومدينة بيلا لشئون القرى، إلى أنّ صدر قرار محافظ كفر الشيخ بتكليفه رئيسًا لمركز ومدينة بيلا، وهو من القيادات المشهود لها بالكفاءة وحسن الإدارة في المحليات.

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن أيمن غالي، هو إبن عم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق حسام غالي.