كأس آسيا.. قطر تفوز بصعوبة على فلسطين وتتأهل لربع النهائي

حقق المنتخب القطري، فوزا صعبا، على نظير الفلسطيني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، على ستاد البيت في ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023.

تقدم منتخب فلسطين، في الدقيقة 37 عن طريق عدي الدباغ، لكن تعادلت قطر في الدقيقة 45 من خلال حسن الهيدوس وأضاف أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

سيطر المنتخب القطري على مجريات المباراة في أغلب الأوقات، وأهدر العديد من الفرص السهلة، ولعب المنتخب الفلسطيني بشكل دفاعي منظم، وقدم عرضا مميزا كاد من خلاله أن يحقق المفاجأة ويطيح بحامل اللقب، إلا أن المنتخب القطري أفلت من الفخ.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب القطري إلى ربع نهائي كأس آسيا، ومن المقرر أن يُواجه الفائز من لقاء تايلاند أمام أوزبكستان.