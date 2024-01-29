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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص أعلى وصلة المريوطية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص أعلي وصلة المريوطية بالطريق الدائري نطاق قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي وصلة المريوطية بالطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل وميكروباص نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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