مأساة ضحايا أسلاك الضغط العالي تتكرر بكفرالشيخ.. مصرع ٣ من أسرة واحدة بينهم عروسة

فُجعت منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، بحادث مأساوي جديد ، حيث لقي 3 من أسرة واحدة مصرعهم منذ يومين،حيث لفظت الضحية الأخيرة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، أثر أنفجار أسلاك الضغط العالي المار فوق منزل الضحايا مما أدى إلى أحتراقهم، لتتجدد المآسي والأحزان مرة أخري وسط حالة من الهلع والخوف من جانب المواطنين في هذه المنطقة العشوائية، وليتبادل الجميع الاتهامات في الإهمال والتقصير.

يقول الدكتور علاء ريحان عضو الغرفة التجارية وأحد أهالي القنطرة، أن الحادث أصبح يتكرر مابين الفينة والأخرى وراح ضحيته العديد من الضحايا والمصابين فى حوادث مرعبة، وشكونا مر الشكوي خلال الأعوام الماضيه، ولكن لم يتم حلها حتي الآن .

يقول علاء الشامي،أحد أبناء القنطرة البيضاء، أن هذا الحادث الأليم الذي مر عليه يومين، تسبب فى مـصرع سيدة وطفلها البالغ من العمر أربع سنوات، ومصرع عروس تمت خطبتها قبل الحادث بأسبوع، وتم دفن جثث الضحايا الثلاث فى موكب جنائزى مهيب يتشح بالسواد والحزن الدفين، حضره المئات من أبناء الحى .

الضحايا الثلاث للحادث هم، الأم بسمه عبدالغني 28 سنه،وطفلها (على محمد رمضان) سنوات، والعروس مى رمضان محمد العروس 16سنه شقيقه زوج الأم الضحيه المجنى عليها .



وكانت نيابه بندر كفرالشيخ، قد صرحت بدفن جثث الضحايا الثلاث، وإنتداب المهندس الفنى لمعاينة مكان الحادث، للوصول إلى أسبابه الحقيقية، وطلب تحريات مباحث قسم أول بندر كفرالشيخ عن الواقعه والمتسبب فيها، وطلب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ من المهندسه غاده أبوكيله وكيله وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، والمهندس أحمد عيسى رئيس مدينة كفرالشيخ تقرير عن الحادث وأسبابه.



وطالب أهالي القنطرة البيضاء، المسئولين بالمحافظه وشركة الكهرباء، والنواب والوحدة المحليه للمركز والمدينه،سرعة التحرك الفورى لتغيير أسلاك الضغط العالى المارة فوق منازل وأسطح الأهالى بحى القنطرة البيضاء حماية لأرواح 50 ألف مواطن يقطنون فى هذا الحى،وإستبدالها بكابلات أرضية بدلًا منها، منعًا لحدوث كارثه جديده بالمنطقه.

قال الأهالى والذين يعيشون فى رعب وفزع يومى شديد، بسبب وجود وقرب أسلاك الضغط العالى الماره فوق منازلهم،ليس هذا الحادث الأول، ولكن تتكرر هذه المأساه لهم بصفه مستمره، وكان آخرها قبل هذا الحادث، مصرع نجار مسلح فى العام الماضى وترك ثلاثه أولاد، وأصيب قبل ذلك ثلاثه أشخاص من أسرة واحدة، بسبب وقوف طير على أسلاك الضغط العالى، مما أدى لتفريغ شحنه الكهرباء فوق منازلهم صعقهم بالكهرباء، وتتكرر هذه الحوادث الداميه بصفه مستمره.