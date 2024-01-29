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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تاريخ اختراع الدراجة ومدى تطورها على مدار 208 أعوام

الدراجة
الدراجة
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الدراجة من الوسائل المريحة التي يستخدمها البشر بشكل يومي وبانتشار في انحاء العالم منذ سنوات طويلة تستخدم في المواصلات والترفيه وكممارسة للرياضة تحظى باقبال كبير بين كل الفئات العمرية من الاطفال للكبار والنساء والرجال، واختراع الدراجة كان له دور كبيرفي تطوير حياة الانسان علمت الاطفال التوازن والقيادة وللدراجة تاريخ منذ اختراعها وتطورها وتبرز "البوابة نيوز" تفاصيل هذا الاختراع واهميته.

اخترعت الدراجة لاول مرة عام ١٨١٦ من قبل كارل دي سوربرون الالماني وكان اختراعها من اجل تعليم الاطفال التوازن والقيادة لذلك عرفتباسم "دراجة التوازن" وكانت لا تمتلك دواسات، كرانك، سلسلة، وعجلات التدريب ولا يوجد بها فرامل اليد ايضا ولكن درجة التوازن كافيةللراكب والمقعد مريح وقام المخترع بالانطلاق بها من مانهايم الى ريناو وبعد هذه الرحلة فكر في تطويرها ثم في عام ١٨٦٨ قرر المخترعالفرنسي بيير ميشو بتطويرها لعجلتين مع رافعات وقضبان تحريك الكرنك على العجلات الخلفية.

اما الدراجة مع السلسلة تطورت لأول مرة عام ١٩٧٤ بواسطة المخترع لوسون واطلق عليها "السلامة" ثم في عام ١٨٩٣ تغير تصميمالدراجة الى اطار معين حديث النمط مع سلسلة اسطوانية وعجلات هوائية لذلك سميت بـ"الدراجة الهوائية"، وفي عام ١٩٣٣ قام ايجنازسكرين بتطوير دراجات كروزر والتي تشبه الدراجة النارية ولكن كان لديها بعض المساوىء، وفي عام ١٩٧٠ تطورت الدراجة الجبلية التي استخدمت لعبور الطرق الوعرة والجبلية والصخرية والانحدارات الحادة وطرق قطع الاشجار والمسارات الترابية.

الدراجة التوازن والقيادة اختراع الدراجة