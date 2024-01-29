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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا.. شوط أول سلبي بين موريتانيا والرأس الأخضر بدور الـ 16

موريتانيا
موريتانيا
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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين منتخبي موريتانيا والرأس الأخضر، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا .

يخوض موريتانيا اللقاء بتشكيل يضم، نيازي باباكر، دياو خاضيم، كيتا إبراهيما، با لاميني، الحسن حوبيب، بودا موحسني، عماري جاساما، سيدي بونا، أبوبكاري كويتيا، حمية طنجي، سليمان آن .

يذكر أن المنتخب الموريتاني خسر في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، وفي الجولة الثانية خسر أمام أنجولا بصعوبة ايضا بنتيجة 3-2، ثم حقق انتصار تاريخي في الجولة الثالثة على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 وتأهل لدور الـ16 .

موريتانيا الرأس الأخضر كأس أمم أفريقيا أيمن مصطفى