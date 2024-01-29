كأس أفريقيا.. شوط أول سلبي بين موريتانيا والرأس الأخضر بدور الـ 16

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين منتخبي موريتانيا والرأس الأخضر، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا .

يخوض موريتانيا اللقاء بتشكيل يضم، نيازي باباكر، دياو خاضيم، كيتا إبراهيما، با لاميني، الحسن حوبيب، بودا موحسني، عماري جاساما، سيدي بونا، أبوبكاري كويتيا، حمية طنجي، سليمان آن .

يذكر أن المنتخب الموريتاني خسر في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، وفي الجولة الثانية خسر أمام أنجولا بصعوبة ايضا بنتيجة 3-2، ثم حقق انتصار تاريخي في الجولة الثالثة على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 وتأهل لدور الـ16 .