د. زاهي حواس يكتب: توت عنخ آمون.. من هو أبوه.. ومن هي أمه؟!

بعض العلماء يعتقدون أن الملك «إخناتون» أبو «توت» ويرى آخرون أنه الملك أمنحتب الثالث

لايزال "توت عنخ آمون" الفرعون الذهبى الصغير يحير العالم كله. وسوف يظل كشف مقبرة الملك "توت" منذ نحو ١٠٢ عام أهم كشف أثرى ليس فى مصر فقط، بل في العالم كله.

فهي المرة الأولى التى يتم فيها الكشف عن مقبرة ملكية لأحد فراعنة مصر القديمة بكامل حالتها والأثاث الجنائزي الذي أعد للدفن مع الملك إضافة إلى كنوزه من المجوهرات والحلى والنفائس التي تسحر كل عين تقع عليها، ومن الصعب تصديق أن هذه الكنوز بالغة الدقة وجميلة الصنعة قد صنعت منذ أكثر من ٣٥٠٠ عام! وفي محاولة لفك أسرار عائلة الملك "توت" ومعرفة من هو أبيه، فسوف نجد أن بعض العلماء يرجحون كون الملك "إخناتون" - أول ملك مصرى ينادى بالتوحيد ووحدانية الإله ليس فى مصر القديمة وحدها.. بل في العالم كله - هو أبو الملك "توت" في حين يعتقد آخرون أنه الملك أمنحتب الثالث "أبو الملك إخناتون"!.. ولكن ماذا عن أم الملك "توت"؟ إذا تتبعنا الآراء السابقة بخصوص أبيه تكون الملكة "تي" زوجة "أمنحتب الثالث" أو الملكة الشهيرة "نفرتيتي" زوجة الملك "إخناتون" وكلتاهما مرشحتان كأم للملك "توت". إضافة إلى اعتقاد البعض أن الملكة "كيا" والتى كانت زوجة ثانوية للملك أمنحتب الثالث "ثم انتقلت إلى حريم الملك إخناتون" هي أم الملك "توت". وذهب أصحاب هذا الرأى إلى الاعتقاد بأنها قد ماتت عقب مولد الملك "توت". وإلى الآن لم يتم الكشف عن مومياء الأم، على الرغم من وجود الهيكل العظمى الذى عثر عليه داخل تابوته بالمقبرة رقم (٥٥) بوادي الملوك، والتى يعتقد أنها تخص الملك "إخناتون" وأن هذا الهيكل العظمى ما هو إلا بقايا موميائه!.

ولم يتم إلى الآن الكشف عن أى من مومياوات الملكة "تي" أو الملكة نفرتيتي" أو الملكة "كيا". ويجب هنا أن نذكر أن هناك العديد من المومياوات الملكية لسيدات لا يعرف نسبهن. كما يوجد بمستشفى قصر العيني الأجنة التي كشف عنها هيوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وقد عثر عليها مدفونة بجوار تابوت الملك "توت" نفسه، وتم وضعها داخل قصر العينى عام ١٩٣٠، وليس هناك تأكيد بأن هذه أبناء الملك الصغير أم لا؟

حيث يشير البعض بأن دفن هذه الأجنة داخل المقبرة كان له دلالة رمزية على أن الملك مات طاهرًا مثل الأجنة، وأنه سينعم بحياة الخلود في جنة الآخرة!

كل هذه الأسئلة المحيرة هي علامات استفهام لم يصل العلماء إلى حلها.. وقد بدأنا في حل لغز الملك "توت" بفضل ما نملك من معملين لتحليل الحامض النووي للمومياوات، إضافة إلى وجود جهاز CT Scan يمكن من خلاله معرفة كل صغيرة وكبيرة تخص المومياء.

وعندما بدأنا ولأول مرة تحديد المومياوات التى سوف تخضع للفحص.. اتفقت على ضرورة أن يكون المشروع مصريًا بالكامل، فهناك علماء مصريون على مستوى متقدم فى علم الجينات وتحليل الشريط الوراثي من خلال استخدام تقنية الـ DNA ومنهم الدكتور يحيى زكريا، وفى مجال الأشعة عندنا الدكتور أشرف سليم يساعدهما فريق علمى من الشباب المدرب على أعلى مستوى. ولم أكن أتصور أن هناك أى أمل في الحصول على عينات للحامض النووى للمومياوات، بل كنت أعتقد أننا سوف نثبت للعالم كله بأن الحامض النووى للمومياوات ليس موجودًا.

ولكن حدثت المفاجأة عندما دخلت مع الدكتور يحيى ذكريا داخل مقبرة الملك "توت" وبدأنا في الحصول على العينة، وقد وجدت أمامى ولأول مرة دليلًا لوجود الحامض النووى، وهو ما أعتبره مفتاح حل لغز عائلة الملك توت عنخ آمون.

د.زاهي حواس: من أهم الأثاريين المصريين، وزير سابق للآثار، يحاضر فى العديد من الدول الغربية حول الآثار الفرعونية وتاريخ قدماء المصريين. له مؤلفات بالعربية والإنجليزية فى هذا المجال.. يطرح علينا سؤالًا جوهريًا: من هو والد الملك توت عنخ آمون ومن هى، ياترى، أمه؟.. لنقرأ ونعرف.