في ذكرى وفاة البطل القومي رأفت الهجان.. تعرف على مسيرة حياته

تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ شهر يناير، ذكرى وفاة رأفت الهجان واسمه الحقيقي "رفعت علي سليمان الجمال".

ولد في 1 شهر يوليو عام 1927.

وتوفي في30 يناير 1982.عن عمر يناهز 54 عاما" بسبب معاناوته سرطان الرئه .

وتم اعتبار الجمال بطلًا قوميًا في مصر عمل داخل إسرائيل بنجاح باهر لمدة 17 عاما.

رأفت الهجان

اسمه الحقيقي رفعت علي سليمان الجمال ولد في 1 شهر يوليو عام 1927 وتوفي عام 30 شهر يناير عام 1982. و رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية في إطار خطة منظمة في شهر يونيو عام 1956 وتمكن من إقامة مصالح تجارية واسعة وناجحة في تل أبيب.

سطوع نجم الهجان في إسرائيل

حفر الهجان اسمه كشخصية بارزة في المجتمع الإسرائيلي ، فقام لسنوات طويلة بالتجسس وإمداد جهاز المخابرات المصرية بمعلومات مهمة متخفيا في ستار شركة سياحية داخل إسرائيل حيث زود مصر بمعلومات خطيرة منها موعد حرب يونيو لعام 1967.

وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر عام 1973 عقب أن زود مصر بتفاصيل عن خط برليف.

بطل قومي

اُعْتبر ا لهجان بطلا قوميا في مصر عمل داخل إسرائيل بنجاح باهر لمدة 17 سنة وبُثّ مسلسل تلفزيوني عن حياة الهجان وقام بتمثيل دوره الممثل المصري محمود عبد العزيز.

من جهة أخرى كان الرد الرسمي من جانب المخابرات الإسرائيلية في البداية «إن هذه المعلومات التي أعلنت عنها المخابرات المصرية ما هي إلا نسج خيال ورواية بالغة التعقيد وإن على المصريين أن يفخرواوا بنجاحهم في خلق هذه الرواية».

ميلاده

ولد رفعت على سليمان الجمال في مدينة «دمياط» في المملكة المصرية في 1 يوليو 1927، حيث كان والده يعمل في تجارة الفحم أما والدته فكانت ربة منزل تحدرت من أسرة مرموقة وكانت والدته تجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكان له شقيقان هما لبيب ونزيهه و أخ غير شقيق هو سامي.

شخصية «الهجان لم تكن شخصية مسؤولة، فكان طالبا مستهترا لا يهتم كثيرا بدراسته، وبرغم محاولات أخيه سامي أن يخلق من رفعت رجلا منضبطا ومستقيما إلا أن رفعت كان على النقيض من أخيه سامي فقد كان يهوى اللهو والمسرح والسينما بل انه استطاع ان يقنع الممثل الكبير بشارة واكيم بموهبته ومثل معه بالفعل في ثلاثة أفلام، ل

فألحقه شقيقة ضرورة دخوله لمدرسه التجارة المتوسطة رغم اعتراض «رفعت» على إلحاقه بمثل هذه النوعية من المدارس. في المدرسة بدأت عيناه تتفتحان على البريطانيين،

وانبهر بطرق كفاحهم المستميت ضد الزحف النازي، ثم تعلم اللغة الإنجليزية بجدارة، وتعلم أن يتحدث اللغة للإنجليزية باللكنة البريطانية، ومثلما تعلم «رفعت» الإنجليزية بلكنة بريطانية تعلم الفرنسية بلكنة أهل باريس.

