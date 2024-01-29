بعد الاتفاق مع المصري البورسعيدي.. صلاح محسن يضغط على الأهلي لفسخ عقده

يضغط صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على مسئولي القلعة الحمراء لفسخ عقده خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية حتى يتمكن من الانضمام لنادي المصري البورسعيدي.

وأنهى صلاح محسن الاتفاق مع النادي المصري بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق للانتقال إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، بالإضافة لربغة النادي في بيع اللاعب أو إعارته لأي نادي.

وكان صلاح محسن رفض طلب الأهلي بالرحيل على سبيل الإعارة لصفوف سيراميكا كليوباترا أو فيوتشر في الميركاتو الحالي، مطالبا بالحصول على الاستغناء النهائي للرحيل مجانا.

يذكر أن العلاقة بين النادي الأهلي ونظيره المصري ليست على ما يرام منذ أحداث فبراير 2012 “مذبحة بورسعيد” حيث لا توجد اي علاقة تعاون بين الناديين في الصفقات ويرفض لاعبو الأهلي الانتقال إلى الفريق البورسعيدي ونفس الأمر بالنسبة للاعبي المصري.