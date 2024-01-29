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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خطأ تاريخي.. لبنان يدين قطع المساعدات عن الأونروا

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
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أدان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، قطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

ووصف بوحبيب هذا الإجراء بأنه "خطأ تاريخي"، مؤكدً أنه سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل.

جاءت تلك التصريحات خلال لقاء عُقد بين وزير الخارجية اللبناني وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون، اليوم الاثنين.

وأشار بوحبيب إلى أن قطع المساعدات عن وكالة الأونروا سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، وستكون له آثار سلبية على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن الدول المانحة التي تقدم المساعدات.

لبنان عبد الله بوحبيب أونروا