إندونيسيا تشيد باستمرار جهود دول الآسيان في حل أزمة ميانمار

أبدت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، أعربت اليوم عن ترحيبها بالتزام أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالمضي قدمًا في تنفيذ توافق النقاط الخمس لحل الأزمة في ميانمار.

وأشارت مارسودي خلال اجتماع وزراء خارجية الآسيان اليوم في لاوس إلى أهمية عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق تنفيذ النقاط الخمس للاتفاقية، مع التأكيد على ضرورة إشراك الأطراف المعنية في ميانمار لمنع تسييس الخطوات المتخذة.

وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية على استعداد بلادها لمواصلة دعم ميانمار في حل أزمتها من خلال التنسيق مع لاوس وماليزيا، بصفتهما رئيسي الآسيان خلال العامين الحالي والمقبل، مع التأكيد على أن المناقشات ستتجاوز مجرد التشاور إلى التنسيق لتوفير المساعدات الإنسانية والدفع نحو حوار شامل.

وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، أوضحت أهمية الاجتماع الوزاري السنوي لرابطة آسيان في التأكيد على أهمية التعامل مع القضايا المتعلقة بلاجئي الروهينجا كجزء من محاولات حل أزمات ميانمار. وشددت على ضرورة أن تعمل رابطة آسيان بجدية لتوفير وضع ملائم لشعب الروهينجا للعودة إلى ميانمار بكرامة وبشكل آمن.

وأكدت مارسودي أن رابطة آسيان لم تدع ممثلين عن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إلى اجتماع آسيان، وأنها تصر على استبعاد المبعوثين السياسيين لميانمار من جميع اجتماعاتها.

وفيما يتعلق بمشاركة ميانمار في الاجتماع، أوضحت مارسودي أن ميانمار قررت إرسال السكرتير الدائم لوزارة خارجيتها كممثل غير سياسي، وأعربت عن رغبتها في تأكيد أن ممثل ميانمار هو موظف غير سياسي.

تجدر الإشارة إلى أن ميانمار أصبحت تحت دائرة الضوء من قبل رابطة آسيان والمجتمع الدولي بعد الانقلاب الذي شنه المجلس العسكري في عام 2021، مما أدى إلى نشوب صراعات عنيفة بين الجيش والمدنيين.