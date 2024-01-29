وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة EHS في حلول الذكاء الاصطناعي بـ«دبي»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع ممثلي شركة EHS لحلول الرعاية الصحية، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع ممثلي الشركة، التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية، وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش تحسين خدمات الرعاية الصحية الشاملة في التخصصات الطبية المختلفة، وعلى رأسها الرعاية الحرجة ومراقبة المرضى وخدمات التصوير التشخيصي والأورام وخدمات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، وحلول صحة الأسنان.

وأضاف أن اجتماعات الوزير على هامش المعرض تضمنت، عقد اجتماع مع ممثلي شركتي Itthad للاستثمار الدولي، وMED-IN للرعاية الصحية، حيث تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وكذلك الاستثمار في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية الصحية.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن بحث تعظيم العوائد من خلال نهج ثلاثي الأبعاد يشمل الاستثمارات والتجارة والخدمات المباشرة، وتطبيق التكنولوجيا المستقبلية على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستفادة من الطلب المتزايد على أنظمة تقديم الرعاية الحالية.

وتابع: أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل التعاون في رقمنة الخدمات الطبية، والطب الإلكتروني والرعاية الصحية «عن بُعد» ومراكز التميز في مجالات الرعاية الصحية المختلفة.

شارك في الاجتماعين، المهندس محمد كنانة المدير التنفيذي لشركة EHS، والمهندس أحمد القواسمة المدير الإقليمي لشركة Emitac Healthcare Solutions، والمهندس عامر فايز قاكيش الرئيس التنفيذي لشركة Itthad للاستثمار الدولي، والمهندس تامر السيد عقل الرئيس التنفيذي لشركة MED-IN.