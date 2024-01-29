كأس أمم أفريقيا.. تشكيل موريتانيا أمام الرأس الأخضر بدور الـ16

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الموريتاني، التشكيل الرسمي في مواجهة الرأس الأخضر، في اللقاء المقرر له بعد قليل ضمن مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا .

وضم التشكيل كل من، نيازي باباكر، دياو خاضيم، كيتا إبراهيما، با لاميني، الحسن حوبيب، بودا موحسني، عماري جاساما، سيدي بونا، أبوبكاري كويتيا، حمية طنجي، سليمان آن .

بدأ المنتخب الموريتاني بمشواره بالبطولة بالخسارة بصعوبة في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، وفي الجولة الثانية خسر أمام أنجولا بصعوبة ايضا بنتيجة 3-2، ثم حقق انتصار تاريخي في الجولة الثالثة على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 وتأهل لدور الـ16 .