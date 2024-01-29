مواجهة نارية.. السنغال حاملة اللقب أمام كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور

يسعي المنتخب السنغالي بقياده مدربه أليو سيسيه إلى مواصلة تألقه وظهوره القوي، عندما يواجه منتخب كوت ديفوار البلد المستضيف للبطولة، اليوم الإثنين، فى تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب تشارلز كونان باني، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب السنغال فى الصعود لدور الـ16، بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بعد فوزه في المباريات الثلاث، يليه منتخب الكاميرون في الوصافة بـ4 نقاط، بينما منتخب غينيا فى المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا جامبيا بدون نقاط.

ويأمل منتخب أسود التيرانجا، حامل اللقب فى البطولة الماضية، إلى الحفاظ على هذا اللقب والفوز على منتخب كوت ديفوار على أرضه وأمام جمهوره، والصعود إلى دور الثمانية من الـ"الكان".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن المدرب أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، هو الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد أن قاد "أسود التيرانجا" إلى دور الـ16 وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في 3 مباريات.

حيث نجح المنتخب السنغالى في انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا 2023، عن جدارة واستحقاق بعد مشوار مميز في دور المجموعات بالكان، حيث بدأ مشواره بالفوز على جامبيا 3-0 ثم التغلب على الكاميرون بنتيجة 3-1، وأخيرًا تخطي غينيا بثنائية نظيفة، لذلك يعد المنتخب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دور المجموعات بـ3 مباريات.

وسجل المنتخب السنغالي 8 أهداف واستقبل هدف وحيد، كما حقق 2 كلين شيت ويعد أفضل دفاع في البطولة، كما صنعوا في 9 فرص محققة للتسجيل طوال مشوار دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023.

وفى المقابل يسعى منتخب كوت ديفوار أصحاب الأرض، إلى مصالحة الجماهير بعد الأداء الضعيف والهزيل الذي ظهر به خلال دور المجموعات، حيث أفلت من خروج شبه مؤكد من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة على أرضه، وتأهل بسيناريو خيالي إلى دور الـ16 من البطولة القارية بعد أن صبت نتائج المنافسين في صالحه.

وحصد منتخب الأفيال بطاقة التأهل الأخيرة لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث مستفيدا من فوز المغرب على زامبيا 1 /صفر.

وكان الأمل الوحيد في تأهل كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية يتمثل في عدم فوز زامبيا على المغرب وهو ما تحقق بالفعل الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وبعد أيام قليلة من الهزيمة المذلة أمام غينيا الاستوائية (4-0)، أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إقالة المدرب ديفوار جان لويس جاسيت من منصبه ومساعده جيسلان برينتانت بسبب تراجع النتائج، ويتولى الإيفواري إيميرس فاي، الذي كان أحد مساعدى المدير الفني مهام منصبه مؤقتا.

وحصد منتخب كوت ديفوار ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، عندما تغلب في المباراة الافتتاحية على غينيا بيساو 2 /صفر ثم خسر أمام نيجيريا صفر/ 1 قبل أن يتعرض لخسارة كارثية على يد منتخب غينيا الاستوائية صفر/ 4.

منتخب الرأس الأخضر الحصان الأسود للبطولة يواجه موريتانيا لتحقيق انجاز تاريخي جديد فى الـ"الكان"

وعلى صعيد أخر يواجه يوجه منتخب الرأس الأخضر بقيادة مدربه بوبيستا، منتخب موريتانيا، فى تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن مبارايات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.



وخطف منتخب الرأس الأخضر الأنظار في كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار،بعد التألق الكبير للاعبيين وظهور المنتخب بأداء أكثر من رائع، كما أنه استطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام المنتخابات الكبري في البطولة.

منتخب الرأس الأخضر حقق المفاجأة بعد صعوده متصدراً عن المجموعة الأولى التي تضم مصر وغانا وموزمبيق،حيث نجح الفريق في تحقيق فوزين بـ6 نقاط على غانا وموزمبيق وتعادل إيجابي مع مصر بهدفين لمثلهما، ليزامل الفراعنة في خطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلي دور ال 16 من البطولة بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وسجل 7 أهداف واستقبل 3 أهداف.

بينما يواجه منتخب مدرب موريتانيا أمير عبده، منتخب الرأس الأخضر بمعنويات مرتفعة، بعد أن نجح فى التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة فى التاريخ.

ونجح منتخب موريتانيا فى تحقيق انتصارًا ثمينًا على حساب الجزائر بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة الأخيرة من دوري المجموعات، وبهذه النتيجة استطاع المنتخب الموريتاني فى اقصاء منتخب الجرائر.

وتأهل منتخب موريتانيا إلي دور ال 16 من كأس أمم أفريقيا 2023 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة وخسر في مباراتين وسجل 3 أهداف واستقبل 4 أهداف.