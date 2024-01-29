إعلان نتائج مراحل النقل الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيًا.. تعرف على المواعيد

وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه بتيسير الاطلاع على نتائج مراحل النقل علي أولياء الأمور؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وللمرة الأولى تم إعلان نتائج الامتحانات إلكترونيًا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.

بالمدارس خلال يومي الأربعاء والخميس وفقا للجدول المعلن. تعلن النتائج بلوحة الإعلانات ممنوع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

الاستعلام بالرقم القومي ورقم الجلوس.

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وطرحت المديرية فيديو توضيحى لكيفية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية عبر هذا اللينك.