انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة بعلوم جنوب الوادي

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلوم جنوب الوادي تحت عنوان "العلوم الأساسية والتنمية المستدامة" والذي تنظمه كلية العلوم في الفترة من 29 إلى 31 يناير 2024م.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة سهير احمد ربيع نائب رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، وعمداء كلية العلوم السابقين وعدد من عمداء كليات الجامعة، ووكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم و الباحثين المشاركين في المؤتمر.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة بدعم منظومة البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر وأكد على ان جامعة جنوب الوادي على اتم الاستعداد للمساهمة في اي دراسة او مشروع او مبادرة او اي نشاط علمي او مجتمعي من شانه ان يعزز التنمية المستدامة ويحقق اهدافها، كما تحرص الجامعة على مراجعه الالتزام البيئي من خلال التقدم الى التصنيفات العالمية للجامعات التي تهتم بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة، مشيرا الى أن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنيف "التأثير" وهو احد افرع تصنيف التايمز العالمي الشهير.

وشاركت الجامعة في ستة أهداف من أهداف التنمية المستدامة خاصه التعليم والشراكات والصحة والحد من الفقر وغيرها وايضا شاركت الجامعة في المبادرة الرئاسية الوطنية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "مبادرة حياه كريمة" والتي تعتبر مثالا على التنمية المستدامة الشاملة حيث قامت الجامعة بدور مشهود في جميع مجالات المبادرة في اقليم جنوب الصعيد عامة وفي محافظه قنا خاصة، واضاف رئيس الجامعة بأن جامعة جنوب الوادي انشات برامج اكاديمية تركز على التنمية المستدامة وعلى سبيل المثال لا الحصر برنامج الإدارة الذكية للتغيرات المناخية بكلية العلوم بما يساهم في تحقيق رؤيه مصر 2030.

وأشار الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بان المؤتمر يشارك فيه (50) باحث من مختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات المصرية والدولية من دول السعودية، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا، النمسا، واضاف بان هذا المؤتمر يستهدف اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم وطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية مما يساهم في الارتقاء بالجامعة وخدمه المجتمع ووفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة

وأضاف الدكتور محمود محمد اسماعيل عبد الكريم مقرر المؤتمر ووكيل كلية العلوم للدراسات العليا بان هذا المؤتمر يهدف الى ربط العلوم الأساسية بالتنمية المستدامة وتعزيز اوجه الابتكار من خلال الوقوف على مشكلات العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها وايجاد السبل الكفيلة لمعالجتها.

واشار الدكتور صالح عياد محمد عمران سكرتير عام المؤتمر بان من اهم محاور المؤتمر العلوم الأساسية المختلفة والطاقات الجديدة والمتجددة وعلم الفلك والارصاد الجوية وعلوم الارض والنمذجة والرقمنة وعلوم الحاسب وعلوم البيئة الزراعية والانتاج الحيواني والتكيف والتخفيف من اثار تغير المناخ والموارد المائية وتقنيات تحلية المياه والكيمياء والدوائر الصناعية.

وفي نهاية افتتاح المؤتمر قام الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر بإهداء درع المؤتمر للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة وايضا للدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر .

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