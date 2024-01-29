«اكتب محررك».. تعرف على خطوات كتابة محررك بنفسك عبر بوابة مصر الرقمية

يمكنك الآن كتابة محررك بنفسك من خلال خدمة "اكتب محررك" التي أتاحتها وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، التي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الأولية، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يُحدِّد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويُسْر، ويمكنك الدخول على بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي:

www.digital.gov.eg

و هي خدمة تمكن المستخدم من كتابة توكيله بنفسه؛ وذلك من خلال الخطوات التالية:

- إدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه من القوائم.

- الموافقة على الشروط والأحكام ثم إدخال بياناته كطرف أول، كما يمكنه إدخال طرف أول آخر، ويختار من قائمة عنوان الديباجة

- تحديد مكان وموعد استلام المحرر

- سداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة كارت الفيزا، شبكة شركات التحصيل.