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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال ساعات.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ومجموع درجات الفصل الدراسي الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين. 

ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.

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