استشاري نفسي: المراهقون أعلى نسبة في "إنهاء حياتهم" لهذه الأسباب

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، تعليقا على واقعة "إنهاء فتاة لحياتها بربطها جنش حديدي مُدلي منه حبل"، إن أعلى نسب انتحار فالعالم هي نسب المراهقين، ويوجد منهم فئه يُدعوا "العصابيين التوتريين" وهذه الفئة لا تتحمل الضغوطات، فعندما تكون الفتاه المراهقه عصابيه توتريه وتتعرض للتنمر او الضغوطات سواء نفسيا او ماديا او تعليميا او عاطفيا اول شئ سيحضر لذهنها هو "إنهاء الحياة" لانها تعتقد انه هو الشيء الذي يخلصها من معاناتها في حياتها وهذه اعلي نسب في العالم ويليها الاكتئاب الناتج عن الامراض العضويه المزمنة.

بداية الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغـًا يفيد «العثور علي جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، داخل منزلها بمنطقة الطالبية» على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى «هاجر.ع» أقدمت على إنهاء حياتها شنقًا بحبل، لمرورها بأزمة نفسية لسوء معاملة زملائها بالمدرسة لها، تم تحرير مذكرة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.