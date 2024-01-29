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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 سيدات لحيازتهن الهيروين في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة، بحبس 3 سيدات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في الهيروين المخدر، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين إلي المعمل الكيماوي، لتحليلها وبيان عما إذا كانت مدرجة لجداول قانون المخدرات من عدمه.

ونجحت قوة أمنية من قسم شرطة السلام ثان، في ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية") بدائرة القسم، وبحوزتهن (1،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات إتجار في الهيروين المعمل الكيماوي سيدات