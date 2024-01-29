سحب أراضي وحرمان المتقاعسين من مستلزمات الإنتاج.. أبرز قرارات صندوق أراضي الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماع، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

تناول الاجتماع عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأصدر المحافظ 5 قرارات هي: