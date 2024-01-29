سحب أراضي وحرمان المتقاعسين من مستلزمات الإنتاج.. أبرز قرارات صندوق أراضي الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماع، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
تناول الاجتماع عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأصدر المحافظ 5 قرارات هي:
- إدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن الموجة الـ 22 من الإزالات التي بدأت من يوم 27 يناير الحالي وتستمر حتى 12 أبريل المقبل.
- استمرار حملات المرور على المشروعات المتقاعسة لحظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج لحين جدولة المديونيات أو سدادها.
- سحب الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية غير الجادة والتي لم تحقق أي نسب تنفيذ على أرض الواقع، لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
- عرض تقرير إسبوعي لإجراءات المراكز لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين.
- حصر وعرض موقف مشروعات مبادرة النخيل بداية شهر مايو القادم.