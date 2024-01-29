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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يشارك في مؤتمر "التربية والتعليم" عن نظام "STEM"

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل
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شارك حسن شحاتة وزير العمل  اليوم الاثنين،في مؤتمر نظام التعليم "STEM"،الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ،والتعليم الفني ، تحت عنوان "الواقع والطموحات"،بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"،والمنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، على مدار يومي 29 و30 يناير 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،وتحدث فيه عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات...

حيث أكد المتحدثون على أن الدولة المصرية تعمل في إطار منظومة واحدة ،لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بربط التعليم والتدريب المهني،باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأن التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية واجب وطني وضرورة لتنمية مهارات الشباب ،وتأهيله للعمل بشكل لائق وكريم ،وإعداده لسوق العمل  الداخلي والخارجي ..

جدير بالذكر أن مؤتمر نظام التعليم "STEM" يهدف إلى :

"1"- تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجًا قائمًا على البحث العلمي والتعلم ..

"2"- تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا..

"3"-طرح الرؤى المستقبلية، والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية..

"4"-تفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي..

"5"- التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة..

"6"- مناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية..

"7"- العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة..

كما ناقش  المؤتمر خلال فعالياته  عددًا من المحاور التى تتضمن هي  :

تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب، خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "ستيم"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى، وتحقيق رؤية مصر 2030.

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احتياجات سوق العمل STEM التعاون مع الوكالة الأمريكية التربية والتعليم التدريب المهني التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل مصر 2030