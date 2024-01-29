تحرير 24 محضرًا متنوعًا في لجنة لحماية المستهلك ببني سويف

شنت لجنة حماية المستهلك ببني سويف، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حملة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمدينة بني سويف.

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر متنوعة تضمنت : 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و6 محاضر لعدم إصدار فواتير ، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و2 محضر لتدني النظافة ، بجانب التحفظ على 200 كجم أسماك منتهية الصلاحية ، و20 صفيحة جبنة لسوء التخزين ، وعدد من أجولة الدقيق المدعم خاص بالمخابز البلدية داخل أحد المخابز السياحية ، فيما تم غلق 2 مجمع عيادات طبية و2 معمل تحليل لإدارتها بدون ترخيص وقد تم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وفي هذا الشأن .