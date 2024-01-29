رمضان 2024.. هاني سلامة يشارك بمسلسل "أمير العوامري"

يخوض الفنان هاني سلامة السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "أمير العوامري"، مكون من 30 حلقة حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وكشف هاني سلامة عن أحداث العمل، قائلًا: "أحداث المسلسل تدور حول صراع رجال الأعمال، بشكل عام في إطار اجتماعي تشويقي وفي خطوط رومانسية، صراعات ما بين شركات وصراعات ما بين اخوات".

يشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" كل من هاني سلامة، سوسن بدر، ميرهان حسين، خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سلوى خطاب، مي سليم من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

قدم الفنان هاني سلامة في رمضان 2022، مسلسل "ملف سري" مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم مادلين طبر، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، كارولين عزمي، محسن محي الدين، ماجد المصري ومن تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسن البلاسي.