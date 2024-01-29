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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رغم هطول أمطار.. تداول 15 سفينة حاويات في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء  دمياط، خلال 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، رغم هطول أمطار غزيرة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9884 طن تشمل  7002 طن كلينكر و1520 طن يوريا و90 طن اسمنت معبأ و1272 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75166 طن تشمل 48399 طن ذرة و 2009 طن خشب زان و 2950 طن خردة و 390 طن زيت طعام و 12603 طن قمح و 4000 طن سكر و 4815 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 237 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5200 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108229 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148831 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5239 شاحنة .

استقبل ميناء دمياط،  أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية .

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN )، التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه

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