بالفيديو.. هبة واصل: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار جاءت في وقتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال الحوار الوطني، أمر مهم جدًا، خاصة أن هذه الدعوة جاءت محددة جدًا بأن يكون الحوار أكثر تعمقًا في الشق الاقتصادي، نظرًا للأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها العالم.

وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الأزمة الاقتصادية الموجودة في مصر، هي نتاج ضربات اقتصادية متتالية ومتلاحقة على العالم كله، موضحًة أن التحديات الاقتصادية الموجودة الحالية جزء منها هو نتاج الحروب وكل ما نراه جميعًا من حروب عالمية وجزء منه تحديات اقتصادية داخلية.

وتابعت، أن دعوة الرئيس جاءت في وقتها، مؤكدة أن أبرز أولويات الحوار الوطني في الفترة القادمة ستكون كيفية إدارة الأزمات الاقتصادية الحالية، ولابد من تصنيف الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية، حيث إن التشابك بين الأزمات والبيروقراطية التي تعرقل المستثمر المحلي والخارجي، أحد العوامل التي تؤثر على الناتج القومي.

وأردفت، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن الدعوة للحوار الوطني من جديد، هي مرحلة مكملة للحوار السابق، حيث يساهم ذلك في الوصول لحلول قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.