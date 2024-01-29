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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. توقيع رواية "كل الألعاب للتسلية" للكاتب عبد الرحيم كمال بمعرض الكتاب

حفل توقيع رواية كل
حفل توقيع رواية "كل الالعاب للتسلية"
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تستضيف قاعة فكر وإبداع توقيع رواية "كل الالعاب للتسلية" للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، وذلك  في الرابعة من عصر الجمعة المقبل ٢ من فبراير، ضمن محور ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

يناقش الرواية الدكتور يسري عبد الله وتديرها الدكتورة صفاء النجار، كما صدر لعبدالرحيم كمال ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كتابان آخران هما "موت العالم.. المعروفة شعبيًا بسيرة محمود غزالة"، وتجميع لمقالات للكاتب بعنوان "مصر الحال والأحوال". 

يقول عبدالرحيم كمال عن صدور هذه الأعمال الثلاثة، إنها لم تكتب في وقت واحد ولم يكن مخططًا لها أن تصدر سويًا.

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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