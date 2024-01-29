50 إماما بالأوقاف يشاركون في الدورة التدريبية السابعة بجامعة الأقصر.. صور

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية السابعة لأئمة وزارة الأوقاف وهي دورة مهارات اللغة العربية، بحضور كلاً من الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد سليمان منسق البرنامج ومدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، والشيخ أحمد أمين مدير المساجد بالأقصر.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة الأقصر؛ والذي يهدف إلى التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف بالأقصر، في مجالات التدريب لإتاحة الفرصة أمام الأئمة بالمديرية للاستفادة مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية وغيرها.

من جانبه، قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم عقد سابع الدورات التدريبية للأئمة بجامعة الأقصر، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبناء على البروتوكول الموقع بين مديرية أوقاف الأقصر وجامعة الأقصر.

وتستمر الدورة، لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق 28 يناير حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، حيث يدرب فيها أساتذة اللغة العربية بكلية الألسن جامعة الأقصر، فيما بلغ عدد المتدربين في هذه الدورة 50 إماماً من أئمة مديرية أوقاف الأقصر.

وتهدف الدورة إلى إكساب أئمة المساجد المهارات المطلوبة في التحدث باللغة العربية والأساليب الواجب اتباعها للتأثير البلاغي العميق في المتلقين على اختلاف معارفهم ودرجات علمهم، على أساس أن اللغة ليس فقط أداة تواصل ونقل للمعارف، ولكنها أداة تأثير وتعبير عن فكر وبناء عقل.

وحاضر في التدريبات، الدكتور يوسف عباس علي رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن، وتحدث عن البلاغة وأهميتها وأثرها للإمام والخطيب وتأثيرها على المستمع على اختلاف أحوالهم وثقافتهم، وفي المحاضرة الثانية تحدث الدكتور صلاح ابوالحسن وكيل كلية الألسن بجامعة الأقصر عن أهمية المحافظة على قواعد اللغة العربية الإعرابية لدي الخطيب في خطبته وأشعر الأخطاء اللغوية التي قد يقع فيها كثير من المتحدثين وكيفية تصحيح النطق ليكون نطقا سليما يصل للمستمع بأريحية واطمئنان.

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