البورصة خضراء.. المؤشر "EGX30" يحقق مستوى تاريخيا جديدا

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 21.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الاجانب، ويغلق عند مستوي 2.070 تريليون جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" رحلة صعوده لتحقيق مستويات تاريخية جديدة لليوم الثاني على التوالي بعد أن ارتفع بنهاية الجلسة بنسبة 2.1%، ليغلق عند مستوى 29,227.79 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 6,795.92 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.97%، ليغلق عند مستوى 9,636.93 نقطة

وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 5,563.59 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.16% ليغلق عند 35,521.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.02%، ليغلق عند مستوى 12,444.41 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 7.8 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 25.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، من خلال 200.8 ألف صفقة منفذة.