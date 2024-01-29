وزيرة الهجرة: نكثف الجهود لإتاحة فرص عمل بالخارج

الإثنين 29/يناير/2024 - 02:53 م

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى حرص الوزارة على دراسة المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية ولذلك نكثف الجهود لتوفير البدائل، بالتعاون بين ووزارات ومؤسسات الدولة المصرية، بالتدريب والتأهيل والتوعية ودعم النماذج المتميزة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وإتاحةفرص العمل بالخارج للمتميزين، بعد تلقي الشباب التوعية اللازمة بثقافة المجتمع الذي سيهاجر إليه واحتياجاته ولغته، ما يتيح للشبابالمهاجر فرص أكثر تميزا بالخارج.

وأضافت خلال المؤتمر الجماهيري مشددة على أن مصر دولة شابة في قارة شابة، ولذلك فهناك فرص متميزة لفتح مختلف الأسواقالأوروبية أمام الأيدي العاملة المصرية وهو ما تعمل عليه الوزارة لاستنساخ تجربة المركز المصري الألماني وإطلاق "المركز الوطني للهجرة" لتأهيل العمالة وتعزيز جهود الهجرة الآمنة للشباب.

من ناحيته، أوضح خالد رزق، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اللقاء، أن الجهاز معني بدعمالمشروعات للحد من الفقر ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانبتنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة أسهمت بفاعلية في الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين، وتحفيزهمعلى الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، مضيفين أن الجهاز يغطي ۳۳ فرع في كافة محافظات الجمهورية، ويتيحللمتقدمين خدمات استصدار التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما قام الجهاز بتنفيذ 350 ندوة توعية لنشر ثقافة العملالحر والحد من انتشار الهجرة غير الشرعية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الدقهلية لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غيرالشرعية بإجمالي مبلغ 50 مليون جنيه بقرى ومراكز محافظة الدقهلية.

وتابع رزق أن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية حرص منذ انشائه حتى ديسمبر 2023 على تمويل العديد من المشروعات في نطاق المحافظةبإجمالي التمويل المتاح بلغ 4.9 مليار جنيه، مولت حوالي 180 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت 375 ألف فرصة عمل، كما تمضخ نحو 3.7 مليار جنيه، منذ عام 2014، مولت نحو 115 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت 220 ألف فرصة عمل.

بدورها، استعرضت د. أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أن فرع المجلس، تحت رئاسة د.مايا مرسى رئيس المجلسالقومي للمرأة، نفذ حملتي طرق أبواب في 5 قرى بالمحافظة، ضمن القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهي:(قريةبانوب مركز نبروه، قرية ميت زنقر مركز طلخا، قرية ميت الكرما مركز طلخا، قرية بساط كريم الدين مركز شربين، قرية أولاد صبور مركزالمطرية)، حيث تُنفذ حملات التوعية تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرارالهجرة غير الشرعية، و البحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنميةالمستدامة.

وتابعت شلبي أن الحملة الأولى نفذت خلال الفترة من 20 – 25 نوفمبر 2021، بتقديم دورات تدريبية لعدد 5 من أعضاء الفروع ،( 100) رائدة ريفية ، 12 من العاملين بالفرع بواقع ( 3) دورات لتدريبهم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الامن بالداخل، بجانب لقاءات جماهيرية موسعة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية،وعقد ندوة بالفرع تحت عنوان " الهجرة غير الشرعية ضياع محقق" ليستهدف طالبات التدريب الميداني بكلية الدراسات الإنسانية حيثناقشت الندوة مخاطر الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أبنائها والأسباب والبدائل والحياة الكريمة التي تكلفها الدولةللمواطنين.

وأضافت شلبي أن حملة طرق الأبواب تم تنفيذها في خمس قرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالمحافظة بعدد زيارات منزلية 31600 زيارة ، استهدفت 460,194 مستفيدا، منهم: 49160 سيدة، 39200 رجل، 106100 طفل، بينما نفذت الحملة الثانية خلال الفترة من16 – 18 مايو 2023، وقدمت دورة تدريبية لعدد ( 70) رائدة ريفية لمدة يومين، و3 من العاملين بالفرع لتدريبهم على رسائل توعية بمخاطرالهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها و التعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الامن بالداخل، بجانب لقاءات جماهيرية موسعةلتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حملة طرق الأبواب فى خمس قرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالمحافظة بعددزيارات منزلية 10500 زيارة، استهدفت 10500 مستفيدة.

كما قدمت د. أمينة شلبي، ممثل المجلس القومي للمرأة، ألبوم لوحات فنية من تنفيذ طالبات فنانات من كلية التربية النوعية والدراساتالاسلامية بالمنصورة تجسد مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة قائلة: "إننا سنسعى بكل طاقتنا وجهدنا لنوفر الفرص البديلة الآمنة لشبابنا، وألا نتركهم للمغامرةبحياتهم في رحلات الموت، مضيفة أن كل الأعراف والأديان تعلي من قيمة النفس البشرية وحياتها وأهمية الحفاظ عليها وصونها، وهو مانعمل على تنفيذه ليل نهار، ليبقى شبابنا درعا قويا لبناء وتنمية الوطن والعمل على رفعته لتحقيق جهود التنمية المستدامة، وعلينا تكاتفالجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لصون حياة أولادنا، والحفاظ على مستقبلهم، وعدم التفريط في أهم ثرواتنا وهم شبابنا، مضيفة أنالهجرة غير الشرعية عدوى يجب التعاون لإيقافها ومجابهتها، لأن هناك كوابيس لا تنتهي أثناء رحلة الهجرة غير الشرعية، حتى بعد وصولالمهاجر إلى دولة المقصد، من استغلال الشباب من جانب منظمات إجرامية".



