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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب " المغافلة".. سقوط تشكيل عصابي سرق هاتف سيدة أجنبية بالوايلي

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول. 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته إعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

3 وقائع سرقة أجهزة الأمنية بالقاهرة إرتكاب الواقعة