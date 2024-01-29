الهلال يفتتح كأس موسم الرياض أمام إنتر ميامى بحضور ميسى

تنطلق اليوم الإثنين فى تمام الثامنة مساءً، بطولة كأس موسم الرياض، والذى يجمع بين ناديي النصر والهلال السعوديان، وفريق إنتر ميامى الإمريكى، فى بطولة وديه فى نسختها الأولى.

وتستهدف تلك البطولة الجمع بين الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى، وغريمه التقليدى البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب إنتر ميامى الإمريكى.

و يلتقى فى تمام الثامنة من مساء اليوم، فريق الهلال السعودى بنظيره إنتر ميامى الأمريكى، وذلك على ملعب "المملكة ارينا"، فى أول لقاء فى البطولة.

ويتفوق نادى الهلال على نظيره إنتر ميامى، فى القيمة التسويقية والتى تبلغ 242 مليون يورو، والتى يأتى على رأسها روبن نيفيز كأعلى لاعبي الهلال، من حيث القيمة السوقية بنحو 40 مليون يورو، يليه سافيتش 35 مليون يورو، بينما يأتي ميتروفيتش بقيمة 28 مليون يورو.

وعلى الجانب تبلغ القيمة التسوقية لإنتر ميامي 89 مليون يورو، ويأتي ميسي على رأسها بقيمة 35 مليون يورو، يليه فاكوندو فارياس صاحب الـ 5 ملايين يورو، ثم لويس سواريز بـ 4 ملايين.

