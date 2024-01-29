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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

إدارة الحرب الكيميائية
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة
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وقع اللواء أح  سامى مصطفى مدير إدارة الحرب الكيميائية والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى وتبادل الاستشارات الفنية فى العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية .

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة وعمداء الكليات بجامعة القاهرة .

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