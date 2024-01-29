متابعة ميدانية لأنشطة مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ.. صور

تفقد الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ووسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، و احمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ .

جاءت الزيارة للوقوف على المشروعات والأنشطة بمراكز الشباب والمعوقات التشغيلية لها، وذلك وفق خطة أولويات المتابعات الميدانية بمراكز الشباب ، كما تقدم وزاره الشباب و الرياضه الدعم الكامل لمركز الشباب وتوفير كل الخدمات ، خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، حيث تم الإنتهاء من تطوير عدد كبير من مراكز الشباب ، فالرؤية المستقبلية للوزارة هي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

يذكر ان الزيارة تأتي ضمن المتابعة المستمرة لمراكز الشباب لمعرفة مدى استفادة المواطنين من منشآت ومرافق مراكز الشباب، ان خطه الوزارة تسعي الي تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جبوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .

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