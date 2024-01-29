بعد وفاة والدته بأسابيع.. محمد السباعي يتعرض لأزمة صحية

كشفت آيه سماحة عن تعرض زوجها المخرج والمنتج محمد السباعى لأزمة صحية ترتب عليها دخوله أحد المستشفيات

ونشرت سماحة صورة لزوجها من داخل المستشفى وعلقت عليها سبع السباع ربنا يقومك بالسلامه

محمد السباعي خريج معهد سينما قسم إخراج شارك في عدة ورش فنية كان من بينها ورشة مروة جبريل بدأ حياته الفنية من خلال فيلم اشتباك ومن أعماله كإنه امبارح وحدوته مره

محمد السباعي وهو نجل المخرج مدحت السباعي وشقيق الفنانة ناهد السباعي ونجل المنتجة ناهد فريد شوقى التى رحلت عن عالمنا منذ عدة أسابيع عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشُيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والإعلاميين

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